Anteprima giornali: Messi all’Inter, si può! Icardi e PSG avanti insieme

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Tagli e schiaffi. Stipendi, è scontro totale fra Lega Serie A e Assocalciatori. Le società deliberano una decurtazione del 17% se si conclude il campionato e del 33% se non si riparte. Tommasi: «Proposta vergognosa e irricevibile». L’Inter richiama i giocatori. Il club nerazzurro allerta la squadra: a Milano entro Pasquetta. Icardi e PSG avanti insieme. In Argentina parlano di rottura dovura a Wanda Nara, ma il rapporto tra giocatore e società resta saldo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Messi, si può! Moratti: «Credo che l’argentino per l’Inter non sia un progetto proibito, è a fine contratto e penso che Zhang farà uno sforzo per cercare di portarlo a Milano». Galliani lancia l’allarme: «Salviamo il calcio». L’AD del Monza: «In caso di blocco definitivo, manderei le prime quattro in Champions League, Serie A a ventidue squadre, la Serie B a ventuno-ventidue». Cattelan: «Il virus, l’angoscia e l’Inter così lontana». Che bufera! Lega Serie A: OK ai tagli degli ingaggi. Ma l’AIC non ci sta.