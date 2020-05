Anteprima giornali: Mertens-Inter sì. Ceferin avverte la Serie A sullo stop

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Ceferin avverte l’Italia: «Chi si ferma paga». Il presidente dell’UEFA: «Concludere i campionati o saranno obbligatori i preliminari per le coppe». Ritiri e quarantena, si cambia? Gravina: «Resta l’ipotesi play-off». Il ministro Spadafora apre a modifiche del protocollo. Intervista a Carnevali: «Se non si gioca libri in tribunale». L’amministratore del Sassuolo: «Ora pensiamo a come far vivere il calcio».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Qui salta tutto! Ripartenza: alta tensione fra Serie A e Governo. No ritiri: si allarga il fronte dei club che dicono no alla clausura da lunedì. Replica il ministro Spadafora: «Sono sorpreso». No quarantena: vertice Lega Serie A-FIGC. Gravina: «Lo stop in caso di una positività è un problema, il protocollo è da modificare». Forse play-off, il presidente federale non li esclude: «Dobbiamo essere pronti a tutto, dal 2020-2021 la riforma dei campionati». Scenari choc: danni economici per ottocento milioni di euro se non si riparte. Almeno tre società rischiano il crac, il nodo diritti TV. Lautaro Martinez-Barcellona, Messi in pressing. Inter-Mertens: sì. Bayern Monaco: no a Perisic, per ora.