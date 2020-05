Anteprima giornali: Lippi consiglia l’Inter. Serie A, AIC all’attacco

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Scudetto sul campo. Il Consiglio FIGC detta le regole: Serie A conclusa, oppure play-off. Fissato al 20 agosto il termine massimo per la chiusura dei campionati di Serie A, Serie B e Serie C. Stop definitivo ai Dilettanti. I verdetti determinati in base al merito sportivo. La guerra dei contratti. Proroga al 31 agosto e stipendi: è scontro. Il prolungamento di scadenze e prestiti potrebbe incidere sui risultati se alcuni giocatori dovessero fermarsi. E l’AIC va all’attacco: «Siamo delusi, vogliono farci scendere in campo senza pagarci». Il dossier stadi ignorato dal ministro. Un piano rivoluzionario è stato presentato dalla Lega, ma Spadafora glissa ed evita che l’Italia adotti il modello inglese e si garantisca un futuro anche dal punto di vista economico.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima. Prevista intervista a Rummenigge, anche sul riscatto dall’Inter di Perisic.



TUTTOSPORT

Rivoluzione! Serie A, Consiglio FIGC: torneo al via o il 13 o il 20 giugno, stop stagione il 20 agosto, play-off e play-out in caso di nuova ondata virus. AIC, ma Tommasi non ci sta: «Ingiusto che non siano pagati i giocatori, sono preoccupato e deluso, oggi ci vediamo e decidiamo che cosa fare». Lippi, consigli per gli acquisti: «Juventus-Inter, comprate italiano! Chiesa e Tonali sono i migliori esponenti di una generazione di veri talenti. Merito anche del CT Mancini». Il piano per il centrocampo: il rilancio del Torino è Gagliardini. Il mercato dell’Inter: Junior Firpo la chiave per Lautaro Martinez.