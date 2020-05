Anteprima giornali: Lega Serie A, un’offerta a Spadafora. Agosto dell’UEFA

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter e alla Serie A al momento ferma.

CORRIERE DELLO SPORT

Euroagosto. Champions League ed Europa League, sarà un estate bollente. Vertice UEFA-ECA: stilata una bozza che prevede quarti a turno unico in campo neutro a metà del mese, poi le final four dei due tornei. Via con la Coppa Italia: l’offerta della Lega Serie A al ministro Spadafora. Il mercato dei sospesi. Fine prestiti e scadenze in un limbo di sessantadue giorni dopo l’estensione della stagione al 31 agosto. Urge un intervento regolamentare.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Niente sull’Inter o sulla ripresa della Serie A in prima pagina.