Anteprima giornali: Lecce-Inter, poi Eriksen. Blitz col Tottenham e speranza

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Eriksen saluta, blitz Inter. Il danese in campo per venti minuti nello 0-0 tra Watford e Tottenham: a fine partita va da solo a ringraziare i tifosi. Il procuratore a Londra per trattare con il club. La speranza: portare Christian a San Siro già domenica. Politano aspetta la Roma.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Conte fra Lecce e mercato. Oggi Sensi e Barella, poi Eriksen. Matteo Marani: “Inter a livello Juventus”.