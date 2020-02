Anteprima giornali: Lazio-Inter fuori uno. Conte all’attacco

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Fuori uno. All’Olimpico Lazio-Inter da favola: finalmente potremo scoprire chi è il vero anti-Sarri. È la notte della verità (20.45), Inzaghi e Conte si affronteranno dopo Juventus-Brescia: Cristiano Ronaldo non è stato convocato, Chiellini tornerà in panchina dopo cinque mesi. Il laziale: «Noi sereni, non ossessionati». L’interista: «Pensiamo troppo al mercato».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

Mai Contento. Stasera il big match con la Lazio, il tecnico nerazzurro attacca di nuovo l’ambiente Inter. «Lautaro Martinez via? Qui ci si presta molto alle chiacchiere di mercato, altre società sono molto più abbottonate».