Anteprima giornali: Lautaro Martinez ha un problema, ma all’Inter serve

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate.

CORRIERE DELLO SPORT

Lautaro Martinez ha un problema: non riesce più a segnare. El Toro irriconoscibile sabato al San Paolo. Fuori dalla Coppa Italia, l’Inter ha bisogno di lui per la volata scudetto e l’Europa League. Ma la trattativa col Barcellona non aiuta. Pubblico negli stadi, ecco il piano di Gravina. L’obiettivo di FIGC e Lega Serie A: terminare i tornei con il ritorno degli abbonati. Il pressing di Spadafora per la Serie A in chiaro. Il ministro prova a superare il muro eretto dalle TV. I gol due ore dopo l’inizio delle gare.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

Inter: Conte, bilancio stile Spalletti.