Anteprima giornali: Lautaro Martinez-Inter, Conte decide. Richiesta Serie A

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Adesso i calciatori si ribellano: «Cambiate il decreto». Durissima presa di posizione dell’AIC: «Discriminatoria e illogica la scelta di impedirci il lavoro individuale nei centri sportivi. Norme da rivedere». Roma e Lazio chiedono di allenarsi. Oggi la lettera della Lega Serie A al Governo mentre sale la tensione con la FIGC. Un dossier per Spadafora. Il report del CONI per giocare sicuri. Valutate per ogni sport le minacce del Covid-19: poche per il tennis e il calcio non è da codice rosso.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

La tentazione Barcellona. Lautaro Martinez e l’Inter, la palla a Conte. Calcio femminile. Tarenzi: «L’Inter già nel futuro».