Anteprima giornali: Kulusevski alla Juventus colpo dell’anno! Inter beffata

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Juve-Kulusevski botto da 44 milioni. Accordo fatto con l’Atalanta per lo svedese ora in prestito al Parma: 35 milioni più 9 di bonus. OK per giugno ma Sarri spera di averlo subito

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Juve: Kulusevski! Colpo dell’anno. Clamoroso accordo con l’Atalanta per il fantasista svedese in prestito al Parma: 35 milioni più 10 di bonus. Beffata l’Inter