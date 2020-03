Anteprima giornali: Juventus-Inter, non solo sfida scudetto. Serie A no stop

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Un calcio alla paura. Ore 20.45, si gioca Juventus-Inter: sarà ricordata come l’evento che cercò di distrarre il paese dalla paura del contagio. La sfida scudetto più attesa senza il pubblico. Sarri: «Noi con un solo obiettivo, vincere». Anche la Lazio davanti alla TV per conoscere il proprio destino: ancora primo posto o secondo? Virus: chiusa mezza Italia ma la Serie A non si ferma. Si allarga la zona rossa, in arrivo il decreto che ordina il divieto di spostamenti in Lombardia e undici province di Nord e Centro. Vietati teatri, cinema, pub e discoteche. Calcio avanti a porte chiuse. Gravina: «Stop in caso di giocatore positivo». Niente partite in chiaro, vedremo solo la Serie C. A vuoto l’appello del ministro Spadafora: chiedeva di rendere le gare visibili a tutti. La Lega e Sky: «Vincoli non superabili».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Silenzio, parlano i giganti. Juventus-Inter a porte chiuse allo Stadium (ore 20.45).

TUTTOSPORT

Fate rumore con i gol! Ore 20.45: Juventus-Inter nello Stadium a porte chiuse non è solo una sfida scudetto. Cristiano Ronaldo a caccia di un altro record, Lukaku cerca il primo gol ai bianconeri. Ma sarà una partita cruciale anche per Sarri e Conte.