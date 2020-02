Anteprima giornali: Juventus-Inter nel silenzio, parlano Mancini e Moratti

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Mancini esclusivo: «Inter, è decisiva. Lazio, puoi farcela». Oggi Inzaghi vuole andare in testa, domani la supersfida tra Juventus e Conte. «Per i nerazzurri lo Stadium vuoto è un vantaggio, Sarri senza colpe. Simone Inzaghi corre per il titolo». Virus, verso un nuovo stop. In Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna possibile prolungamento di sette giorni delle misure sugli stadi. Conte-Agnelli, il duello nel silenzio. Ottavi di Europa League, doppio confronto Italia-Spagna. C’è il Getafe per l’Inter, la Roma ritrova Monchi. Zanetti: «Sfida insidiosa».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima. Prevista intervista a Massimo Moratti.



TUTTOSPORT

«Inter, te la do io la Juventus!» Cristiano Ronaldo parla da leader: «Niente drammi, rispettiamo le idee di Sarri ma ora tocca a noi. Sarà una stagione grandiosa, il derby d’Italia mi esalta come Real Madrid-Barcellona. Battiamo Conte, poi ribaltiamo il Lione». Europa League, è Italia-Spagna: Inter-Getafe e Siviglia-Roma. Vertice fra Spadafora, CONI e FIGC: Coronavirus, al Nord stadi chiusi per altri sette giorni.