Anteprima giornali: Juventus-Inter lunedÃ¬ a porte aperte? Un ostacolo

Anteprima giornali: Juventus-Inter lunedì a porte aperte? Un ostacolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Juve-Inter lunedì per avere il pubblico. La società bianconera preme per lo slittamento del match. L’ostacolo della Coppa Italia.

San Siro: Conte è solo. Alle 21 il Ludogorets. Inter costretta a giocare a porte chiuse. Si parte da 2-0. Il tecnico avverte: «Senza tifosi non è facile».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.



TUTTOSPORT

Coronavirus: Juve-Inter, 3 possibilità. Forse c’è il sì ai tifosi. Una delle ipotesi: lunedì a porte aperte.

Inter, smaschera il Ludogorets! I giocatori del Ludogorets all’arrivo a Milano: mascherine e guanti anticontagio.