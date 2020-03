Anteprima giornali: Juventus-Inter? Gioca Icardi! Steven Zhang rischia

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Calcio in chiaro, è scontro. Governo e Federazione contro Lega e Sky. Il ministro Spadafora chiede di rendere visibili a tutti le partite in TV, ma arriva il no delle società: «Norme e contratti non lo permettono». Conte nel vuoto. Domani Juventus-Inter con il ritorno più atteso e rimandato, quello di Antonio a Torino, in uno scenario surreale che ne cambia contenuti e atmosfera. Offese a Dal Pino: Steven Zhang rischia querela e inibizione.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Tre mosse scudetto. È una partita a scacchi. Proviamo a entrare nella testa di Sarri e Conte per spiegarvi le strategie alle quali si affideranno. Dybala d’assalto, Cuadrado bifronte. Speedy Douglas Costa. Vecino incursore, Eriksen gran jolly. Fionda de Vrij.

TUTTOSPORT

Juventus-Inter gioca Icardi. C’è Maurito sullo sfondo del derby argentino Dybala-Lautaro Martinez: ha rotto con il PSG, vuol tornare in Italia e un futuro a Torino l’attira sempre di più. Il piano dei francesi: riscattarlo dall’Inter e poi cederlo alla Juventus, in ballo anche Higuain.