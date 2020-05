Anteprima giornali: Joao Cancelo, bis all’Inter! Asse con Lautaro Martinez?

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Joao Cancelo torna all’Inter! Marotta vicino all’accordo per Lautaro Martinez al Barcellona: la chiave è un giro di scambi che porterà il portoghese da Conte e Semedo al Manchester City. Via libera a metà. Allenamenti collettivi dal 18 maggio ma un contagiato può fermare la squadra. Il Comitato tecnico scientifico indica tre strade per partire: medici sociali responsabili, giocatori della rosa tutti negativi e tamponi a carico dei club.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Su Tonali si rafforza l’offensiva dell’Inter. Serie A: 18 maggio tutti in campo. Da lunedì maxi ritiro e allenamenti collettivi.