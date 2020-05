Anteprima giornali: Joao Cancelo-Inter, c’è la conferma. Niente Cavani?

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

La nostra indiscrezione. Dalla Spagna c’è la conferma: Joao Cancelo all’Inter. L’operazione per Lautaro Martinez al Barcellona riporterà il difensore del Manchester City a Milano. Nélson Semedo da Pep Guardiola, Conte cerca un attaccante: nessuna offerta per Cavani. «Gol per tutti». Gare in TV e due date per la ripartenza, il 13 o il 20 giugno: Spadafora rilancia. Il ministro propone la trasmissione in chiaro della diretta dai campi sul modello tedesco: «Evitiamo assembramenti in luoghi pubblici». La FIGC anticipa i tempi e invia al Governo il nuovo protocollo: giovedì il vertice per l’OK al campionato.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.



TUTTOSPORT

Il mercato si scatena aspettando la ripartenza del campionato. Bomber antivirus. Cavani-Inter, l’uruguayano del PSG prende tempo di fronte all’offerta di Marotta: prima la Champions League, poi la risposta. Werner-Inter/Juventus. L’attaccante tedesco, che piace alle big d’Europa, ha di nuovo dato spettacolo con il Lipsia: tripletta. L’ultimo saluto a Simoni: «Gigi, una lezione di vita».