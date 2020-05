Anteprima giornali: Inter-Vidal, Conte pressa. Chiesa: “Ecco cosa faccio”

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Chiesa: «Io non ho paura. Ho voglia di ricominciare, non temo il virus: siamo assistiti da medici bravissimi. Cosa faccio se chiamano Juventus o Inter? Penso alla Fiorentina, dobbiamo salvarci». Il Governo apre alla ripartenza e la federazione si attrezza. Tamponi, il piano del calcio. Per rivelare la positività ci si affiderà agli esami del sangue. Il nodo quarantena superato con mini ritiri e test a tappeto.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

Una Zampa sulla Serie A! La sottosegretaria alla salute apre: «Con i dati OK, valutiamo la ripresa del campionato». La FIGC approva i cinque cambi. La Lega Serie A convoca un’assemblea per mercoledì. Serie C: Carrarese, Reggiana, Bari, bagarre per la quarta promossa in Serie B. Vidal-Inter. Conte in pressing: riprende quota la trattativa per il cileno.