Anteprima giornali: Inter unita con la Serie A per concludere la stagione

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Ce la faremo. Il mondo senza sport non perde la speranza. L’UEFA ferma le coppe. Stop ai tornei delle cinque leghe top. Azzurri, slittano i test con Inghilterra e Germania. Rinvio certo per EURO 2020. Serie A, i club uniti: concludere la stagione per intero, anche a luglio. Sono positivi Vlahovic e quattro della Sampdoria. La smentita di Dybala.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.



TUTTOSPORT

UEFA: stop alle coppe.