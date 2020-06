Anteprima giornali: Inter, Tonali e Nainggolan. Serie A, Malagò indagato

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Notti magiche. Il nuovo calendario: un’estate di calcio e di emozioni trent’anni dopo Italia ’90. Solo dieci partite alle 17.15 fino al termine della stagione: tutte le altre alle 19.30 e alle 21.45. Mancano le ultime tre giornate: saranno compilate in base alla classifica aggiornata. Coppa Italia, serve l’OK di Conte. L’inchiesta sul caso Lega Serie A. Malagò indagato per falso. I PM di Milano hanno aperto un fascicolo sul voto unanime per l’elezione di Micciché. Il presidente del CONI replica: «Fatti già noti e trasparenti». Parla Sandra Zampa: «Porte aperte a Juventus-Lazio». La sottosegretaria alla Salute vuole riportare il pubblico negli stadi: «Lasciamo aperta una speranza». Gravina: «Confido in un segnale». Parla Castellacci: «Ora la quarantena passi da quattordici a sette giorni». Il presidente dei medici calcistici non ha dubbi: «Così la Serie A non finisce».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima. Prevista intervista ad Arrigo Sacchi sulla ripartenza della Serie A, Inter inclusa.



TUTTOSPORT

Mercato Inter: Tonali e Nainggolan, mediana super. Il calendario, l’estate della Serie A: date orari e TV.