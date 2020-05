Anteprima giornali: Inter su Tonali. Cellino: “Rifiutati 65 milioni!” Oggi date

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Coppa Italia e campionato, il calcio torna fra due settimane. Ripartiamo così. Semifinali il 12 e il 13 se dal Governo arriva il via libera agli anticipi. La Serie A si rimette in moto il 20 e il 21 con i recuperi. Prima gara Torino-Parma. Oggi il nuovo calendario senza gli ultimi tre turni. Contratti, bozza d’intesa tra FIGC, Lega Serie A e sindacati. Clausola anti Juventus, ora Icardi è del PSG. L’affare è ufficiale, l’Inter incasserà cinquanta milioni più otto di bonus e poi altri quindici se andasse in bianconero. Cellino esclusivo: «Ecco tutti quelli in fila per Tonali. Il Barcellona mi ha offerto sessantacinque milioni, la Fiorentina e il Napoli farebbero carte fasle ma alla fine se la giocano Juventus e Inter. Stop alla Serie A? Ho cambiato idea perché ho visto tanti colleghi in difficoltà».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

Cellino fra Tonali e Inter. Ufficiale: Icardi al PSG. Cessione da cinquantotto milioni e clausola anti-Juventus: quindici milioni in più se Maurito sarà rivenduto in Serie A.