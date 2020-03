Anteprima giornali: Inter, ecco gli spazi per completare...

Anteprima giornali: Inter, ecco gli spazi per completare la Serie A

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Final Champions. Ecco il nuovo calendario, l’UEFA lo approva domani in conference call con tutte le leghe. I campionati ripartiranno a maggio, le coppe a giugno con un torneo finale a quattro squadre in campo neutro: a Istanbul la Champions League e a Danzica l’Europa League. Gli Europei rinviati a novembre 2020, oppure a giugno 2021. Dopo lo scontro tra Agnelli e Lotito sul diritto di allenarsi, arriva l’accordo in sede Lega Serie A: fermi almeno un’altra settimana.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima. Prevista intervista all’ex giocatore dell’Inter Sinisa Mihajlovic, ora allenatore del Bologna.



TUTTOSPORT

Rinviati! Domani la decisione, ma ormai l’UEFA è risoluta a spostare gli Europei in inverno o al prossimo anno. Così si apriranno gli spazi per completare i campionati e le coppe. Saranno poi da sciogliere i nodi dei contratti e del mercato.