Anteprima giornali: Inter sfida Juventus! Sogno Messi e ansia Handanovic

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, su “La Gazzetta dello Sport” e su “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter

CORRIERE DELLO SPORT

Lotta scudetto, tre allenatori a confronto: il più atteso non convince. Sarri è solo! La Juventus non ha ancora assimilato le idee del suo tecnico: è sempre prima grazie ai gol di Cristiano Ronaldo ma ha già perso tre partite. I giocatori sono spaesati, i tifosi restano perplessi, la società tace e fa i conti: un punto costa 5,44 milioni. Conte ha stregato l’Inter e la critica: il poker nel derby la partita perfetta. Inzaghi padrone della “sua” Lazio. Per lui quindici finali ma senza… coppe.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Inter, il problema portiere: ansia Handanovic. Conte, ecco Viviano. – Il sogno di Inter e Juventus! Braida: “Ecco dove può andare Messi in Italia”. L’ex DS del Barcellona, dove ha lavorato per quattro anni, apre alla via italiana per l’argentino. Un’operazione da 350 milioni: i nerazzurri tornerebbero a una dimensione mondiale, i bianconeri formerebbero una coppia pazzesca con Cristiano Ronaldo.