Anteprima giornali: Inter e Serie A unite per...

Anteprima giornali: Inter e Serie A unite per la ripresa. Lukaku choc

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Ci stanno tutti. I club di Serie A votano uniti per la ripresa. Oggi il vertice con Spadafora. Il rischio di un contenzioso con Sky sui diritti TV ricompatta i presidenti. La UEFA raccomanda alle cinque Leghe principali di concludere la stagione e detta le regole in caso di stop. La denuncia: «A gennaio mezza Inter era malata». Lukaku choc: «Con il Cagliari Skriniar uscì subito perché stava male. Non ci fecero nessun test».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

“Ora basta, giochiamo!” Tutti i venti club di Serie A nell’Assemblea di Lega hanno espresso la volontà di portare a termine la stagione. Anche l’UEFA chiede di concludere i campionati, oggi vertice con Spadafora. Lukaku: «A gennaio ventitré interisti su venticinque erano malati». Rivelazioni choc del belga: «Mai stati testati per il Coronavirus, ma in quel periodo tutti avevano febbre e tosse. Un nostro difensore (Skriniar) col Cagliari stava svenendo».