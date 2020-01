Anteprima giornali: Inter scatenata, Lukaku bis! Eriksen vicino ma non solo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, su “La Gazzetta dello Sport” e su “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter

CORRIERE DELLO SPORT

El segna semper Lu! Coppa Italia: doppietta di Lukaku, l’Inter stende il Cagliari (4-1) e vola ai quarti. Il belga realizza il primo (dopo 21”) e il terzo gol, raddoppio di Borja Valero. Rossoblù in rete con Oliva, Ranocchia chiude il conto. A fine gennaio la sfida dei nerazzurri con la vincente di Fiorentina-Atalanta. – Politano torna alla Roma, Spinazzola da Conte! Accordo a titolo definitivo tra il club giallorosso e l’Inter: oggi le visite mediche. La carta Vecino per arrivare a Eriksen.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

Inter scatenata! Cagliari travolto a San Siro: nerazzurri ai quarti di Coppa Italia. Missione compiuta: 4-1, doppietta di Lukaku, a segno dopo 21 secondi. Gol di Borja Valero, Ranocchia e Oliva. Mercato: è fatta per lo scambio Politano-Spinazzola. Eriksen più vicino, via libera per Giroud. – Juventus, il colpo è Chiellini! Sarri confida felice: il recupero del capitano procede speditamente, con vista su Inter e Lione.