Anteprima giornali: Inter scatenata, Icardi-PSG e Tonali. Serie A spalmata

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter apre a Tonali. Icardi al PSG porta ai nerazzurri cinquanta milioni più otto di bonus: inizia l’assalto al talento del Brescia. Anche Ausilio non si nasconde più: «Ha le qualità per venire da noi». La Serie A riparte con i recuperi e spalma il calendario. Calcio tutte le sere e il 17 gran finale di Coppa Italia con Mattarella. OK della Lega Serie A per le semifinali di Coppa Italia dal 13 giugno, ma si tratta con il Governo per anticiparle di un giorno. Le quattro gare della venticinquesima giornata nel weekend del 20. Spadafora: «Diretta Gol in chiaro o interverremo con un decreto». La prossima sfida: pubblico allo stadio. Con i contagi in calo, si cerca una soluzione già per l’estate. L’ipotesi: un posto occupato e due vuoti per il distanziamento.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

L’Inter si scatena: Icardi al PSG, Tonali sì. Accordo da cinquantotto milioni per Maurito. E Ausilio esce allo scoperto: «Sandro è l’ideale per noi». Paratici-Marotta: mercato a tutto campo. 12 giugno: c’è Juventus-Milan! 20 giugno: la Serie A riparte con Torino-Parma e Verona-Cagliari. Tensione in Lega Serie A per i calendari: chiesto al Governo di anticipare di un giorno le semifinali di Coppa Italia, finale confermata il 17. In campionato si ricomincia dai recuperi, il 20 e il 21: quella dei granata può essere la prima partita. Lunedì date e orari.