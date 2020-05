Anteprima giornali: Inter, scambio col Torino. Ripresa Serie A: c’è fiducia

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Risveglio Capitale. A Formello il primo gruppo guidato da Milinkovic-Savic, calciatori divisi in cinque turni. Inzaghi: «Li ho trovati bene». Stesse precauzioni a Trigoria, assente il solo Zaniolo. Dagli esami nessun contagiato. Ieri primo vertice per il protocollo. La coppa dei tamponi. Clima favorevole all’incontro tra la FIGC e il CTS: si va verso il sì agli allenamenti collettivi per la Serie A. Decisiva la linea comune Gravina-medici. Test nelle squadre: quattordici positivi, sei a Firenze.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Ecco Eriksen: «Conte, adesso voglio giocare». Occhio, Torino. L’Inter va su Izzo, Gagliardini vicino.