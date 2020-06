Anteprima giornali: Inter, richiesta per Nainggolan. Piano per...

Anteprima giornali: Inter, richiesta per Nainggolan. Piano per Morata

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Calcio di rigore! Domani al via con Juventus-Milan il primo ritorno di semifinale di Coppa Italia: ufficializzata la rinuncia ai tempi supplementari. In caso di parità dopo i 90′, la qualificazione si decide dagli undici metri. Gli specialisti prendono la mira. I gol in TV in prima serata su Novantesimo minuto. Serie A, l’ipotesi di accordo prevede la riduzione dell’embargo. La situazione negli altri paesi europei.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

Vecino a Madrid per Morata. Il piano Marotta. Una partita in chiaro su TV8. 90° minuto Rai in prima serata. Il mercato del Torino: Conte, ci presti Nainggolan? Inter e Milan, giù le mani da San Siro. Petizione degli abitanti del quartiere su Change.org.