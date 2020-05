Anteprima giornali: Inter, parla Eto’o. Icardi-PSG sconto, Serie A cautela

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Conte: «Presto per la data». Il premier resta cauto sul riavvio della Serie A. Nell’ultimo decreto la svolta per superare il nodo quarantena, ma il primo ministro si mantiene prudente: «Manca ancora la garanzia della massima sicurezza, spero che arrivi presto». Imminente l’incontro con Gravina e Dal Pino. Icardi resta al PSG. I francesi vogliono tenere Maurito ma chiedono lo sconto all’Inter. Lippi striglia l’Italia: «Dignità per il calcio. Troppa demagogia, ci si dimentica che parliamo di un’industria. Leggo e sento cose vergognose. Moriremo di individualismo, a ogni livello si pensa soltanto al tornaconto, alla poltrona».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima. Prevista intervista all’ex giocatore dell’Inter Samuel Eto’o.



TUTTOSPORT

L’epopea nerazzurra. Angelo Moratti, dinastia Inter.