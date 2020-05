Anteprima giornali: l’Inter chiede norme per la Serie A. Chiesa-Nainggolan?

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Ritiri, è scontro. Fra tre giorni il via agli allenamenti di gruppo, mentre sale la tensione sulle nuove regole. Alcuni club, tra cui Inter, Napoli e Milan, non sono pronti ad avviare la fase della preparazione collettiva e chiedono norme meno rigide. Anche i giocatori sono sul piede di guerra. Gravina irritato prepara l’incontro con il Premier. Malagò: «Quarantena, si cambia». Partitelle a sei, Lazio a processo? Aperto un fascicolo sugli allenamenti di Inzaghi: «Protocollo rispettato».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Inter-Juventus: ecco le offerte! Tutti in Chiesa. Nerazzurri e bianconeri pronti a pagare trenta milioni oltre alle contropartite tecniche: Marotta pensa a Nainggolan e alla cessione definitiva di Dalbert; Paratici ha le carte Mandragora e Romero. Rivolta contro Spadafora: «Così non ci alleniamo!» Inter, Juventus, Milan, Roma e Napoli guidano con l’AIC il fronte contro le disposizioni del Governo: «No allo stop in caso di una positività. Vogliamo una data ufficiale per il via, altrimenti il 18 niente ritiro».