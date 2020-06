Anteprima giornali: Inter, Morata e Vertonghen? La FIGC rilancia i play-off

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Verdetti, oggi la FIGC rilancia play-off e algoritmo. Avanti tutta. Scontata la bocciatura del documento votato dalla Lega Serie A. Gravina vuole portare avanti il programma concordato con il Governo: in caso di stop sentenze in base ai risultati o alla media punti ponderata. Coronavirus, da oggi un positivo costa l’avvio. Si entra in “zona rossa”: un eventuale quarantena ferma una squadra intera. Notti di Coppa Italia, stadi blindati. Allianz Stadium e San Paolo a porte chiuse per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia: controlli per i trecento autorizzati a entrare. Ruiz-Eriksen: che duello in Napoli-Inter. Mertens, Napoli per sempre. Inter, missione Vertonghen. L’attaccante pronto a firmare il rinnovo: manca solo l’annuncio. Conte vuole l’usato sicuro: per la difesa ecco il belga a costo zero.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.



TUTTOSPORT

Verratti-Juventus, Morata-Inter. Verso due clamorosi ritorno in Italia. Il possibile arrivo di Allegri al PSG apre la strada a un clamoroso scambio fra Pjanic e l’azzurro. Con Cavani a Madrid, l’Atlético Madrid è disposto a cedere l’ex bianconero: primi contatti con i nerazzurri. Oggi il Consiglio Federale boccia il lodo Cairo. Mezzogiorno di fuoco a Roma: la FIGC respingerà la proposta del blocco delle retrocessioni avanzata dalla Lega Serie A. Dalla norma anti-furbetti all’algoritmo ai contratti: tutti i retroscena.