Anteprima giornali: Inter, Lukaku si sfoga. Scontro Lega Serie A-calciatori

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Avviso ai presidenti. C’è il piano del Governo per ripartire a maggio ma è scontro tra Lega Serie A e calciatori: il sindacato alza la voce. Calcagno (AIC) detta le condizioni: «Vogliamo concludere i campionati, basta anteporre interessi personali al bene del calcio. Ma a pagare non possono essere solo i giocatori». Il nodo degli stipendi sospesi. Chiudono i campionati giovanili, Primavera a rischio: non si assegna lo scudetto? Inter, sfogo Lukaku: «Fermati solo dopo il primo positivo. Occorreva il caso nella Juventus per lo stop, non è normale. Conta solo la salute».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Si gioca ogni settantadue ore! Per portare a termine campionati e coppe europee occorrerà giocare a ritmi serrati. Tommasi ha già dato la disponibilità dell’Associazione Calciatori: «Le partite in estate non sono un problema». Eliminata una delle cinque finestre per le nazionali. Higuain futuro in stile Tévez. Può tornare al River e liberare un postp er Icardi o Gabriel Jesus.