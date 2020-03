Anteprima giornali: Inter-Lazio, scintille su ripresa allenamenti

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Nelle tasche dei campioni. I club litigano sulla ripresa degli allenamenti e chiedono ai calciatori il taglio degli ingaggi. Gravina: «La decurtazione non è un tabù». Ma l’AIC frena. Spadafora: «Spero che la Serie A torni in campo il 3 maggio». Tensione tra Marotta e Lotito sui tempi della preparazione. La Lega Serie A media: sedute per tutti dal 3 aprile.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

Addio, Peirò. Esaltò il Torino di Rocco e fece grande l’Inter.