Anteprima giornali: Inter, c’è Kean. Juventus, spunta l’alternativa a Icardi

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Vince il partito del sì. I club favorevoli alla ripartenza. Gravina: «A giugno il via». Il presidente della FIGC: «Oggi il protocollo sanitario al Governo». Ricciardi (OMS): «Le prime partite si giochino nel Centro-Sud». Il Milan richiama gli stranieri: quarantena e visite entro giovedì. Il Barcellona si scopre: «Lautaro Martinez ci piace». Un intervento di Quique Setién allarma l’Inter: «Lautaro Martinez o Neymar? Vedrei bene entrambi». Anche il Napoli preoccupato: il Chelsea tenta Mertens. Abramovich, contratto d’oro a Dries: De Laurentiis rilancia?

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Juventus su Milik, Inter su Kean. Aspettando la ripartenza, via alle grandi manovre di mercato. L’attaccante del Napoli, in scadenza di contratto nel 2021, diventa l’alternativa a Icardi e Gabriel Jesus. Per i nerazzurri il talento dell’Everton, ex Juventus, entra nei discorsi fra i nerazzurri e Raiola.