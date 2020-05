Anteprima giornali: Inter-Juventus sfida per Werner, Marotta ha...

Anteprima giornali: Inter-Juventus sfida per Werner, Marotta ha una carta

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Viva le regioni. Il via libera di quattro governatori agli allenamenti individuali costringe Spadafora a rivedere la decisione. Da Campania, Emilia-Romagna, Sardegna (domani) e Lazio (mercoledì) l’OK alla ripresa in sicurezza. E ora il ministro chiede al Comitato tecnico-scientifico di valutare l’estensione delle linee guida a tutti gli sport di squadra. Bonaccini esclusivo. Il presidente dell’Emilia-Romagna ha rotto il fronte del no: «Ecco perché ho voluto riaprire il calcio. È un patrimonio sociale e industriale del nostro Paese e bisogna tutelarlo. Con il buonsenso si possono rispettare le regole».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Sfida Juventus-Inter, irrompe Werner! No del bomber tedesco al Bayern Monaco: «Preferisco un’esperienza all’estero». Duello tra bianconeri e nerazzurri, Marotta ha la carta Lazaro. Paratici: «Sarà un mercato creativo». Ripresa! Via libera da domani agli allenamenti individuali in Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Partono Sassuolo e Parma, poi toccherà al Bologna. Pronte Lazio, Roma e Napoli, arriva anche l’OK di Spadafora.