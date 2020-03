Anteprima giornali: Inter, Icardi si avvicina alla Juventus. Godin attacca

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Godin accusa: «Esposti al virus». Il difensore dell’Inter in Uruguay: «Hanno voluto che continuassimo a giocare fino al momento in cui il sistema sanitario è andato in tilt». Casasco avvisa lo sport: «Niente fughe in avanti. Calcio e paese si riparte insieme». Il presidente della Federazione medici sportivi conferma il protocollo: «Prima di ricominciare test per gli atleti contagiati su polmoni e capacità funzionale, la loro salute conta più dell’economia».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Che affari con gli scambi! Dossier: la rivoluzione del mercato. E Icardi si avvicina a Cristiano Ronaldo.