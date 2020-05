Anteprima giornali: Inter-Getafe gara unica? Serie A OK, Eriksen chiede

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

«Occhio, così rischiate le coppe!» La Serie A: «Via il 13 giugno». Ma l’UEFA avverte il Governo. Nyon critica lo stop anche nel caso di una sola positività: «In bilico le italiane in Europa».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Inter su Tonali, Eriksen sulle spine. Strategie e problemi nerazzurri. Marotta per il centrocampo punta sul predestinato del Brescia e cercherà di affiancargli Vidal. Intanto il danese chiede spazio: vuole giocare. 13 giugno, c’è il tempo anche per concludere la Coppa Italia. Serie A, ecco la data della Lega per ripartire. Ora la palla è al Governo. Champions League: Juventus e Napoli 7 e 8 agosto. Dall’UEFA protocollo alla tedesca. No alle cinque sostituzioni. Europa League: c’è la possibilità della partita unica il giorno 6 per Inter-Getafe e Roma-Siviglia.

TUTTOSPORT

«13 giugno si gioca». Sì al protocollo, via agli allenamenti e la Lega Serie A vota per la ripartenza. In Parlamento una maggioranza dalla parte del calcio, l’ultima parola spetta al Governo. Ritiri, ecco le nuove regole. Ultimatum sui diritti TV.