Anteprima giornali: l’Inter va forte su Tonali. Agnelli chiede i tifosi allo stadio

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Mercato che bomba! Un’estate per giocare e per gli affari: lo scudetto si decide su due campi. Si comincia domani per chiudere con ogni probabilità il 5 ottobre. Ceduti, cedibili, a scadenza di contratto o a fine prestito: i casi più clamorosi, da Kulusevski a Tonali, da Lautaro Martinez a Pjanic. Agnelli, appello al Governo: «A luglio riapra in parte gli stadi». Polonia, Russia e Serbia già da giugno faranno entrare gradualmente il pubblico. Spagna, Bulgaria e Portogallo verso il sì. Il presidente FIGC Gravina: «Io tra cialtroni e mecenati. Ci siamo tolti un peso, ho agito con prudenza per la tutela della salute». Il big match Juventus-Lazio il 20 luglio alle 21.45.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

L’Inter risponde: sorpasso per Tonali. Stramaccioni: «Da Moratti a Cassano, che storie!» Gravina a muso duro. Sfogo del presidente FIGC dopo il via libera alla ripresa: «Ho vissuto momenti difficili fra mecenati e cialtroni, ma il calcio ne esce rafforzato. Ora so da chi guardarmi. TV, contratti, format: vi spiego».