Anteprima giornali: Inter favorevole alla ripresa della Serie A. Piano UEFA

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Anche Milan e Inter per il sì. Gravina: «Non chiudo il calcio». I club in maggioranza favorevoli alla ripresa, ma spunta un documento di alcune società per fermare tutto. Il presidente FIGC: «Non faccio il becchino». Arbitri, il piano per la sicurezza dal VAR ai test fisici. Commisso esclusivo. Il presidente viola lancia un monito per la ripresa della Serie A e del Paese: «Italia mia svegliati. Spero che il campionato ricominci presto. Ma ora snelliamo la burocrazia che blocca gli stadi e l’economia. Chiesa? Sono due le condizioni per farlo andare via: che lui me lo chieda e che l’offerta sia adeguata».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Champions League-Europa League: ecco le date. Il piano UEFA, virus permettendo: Inter e Roma contro Getafe e Siviglia il 2, il 3 e il 6 agosto.