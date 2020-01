Anteprima giornali: Inter-Eriksen, assalto finale! E arriva pure Llorente

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, su “La Gazzetta dello Sport” e su “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter

CORRIERE DELLO SPORT

Politano al Napoli, Llorente all’Inter! A un passo l’accordo tra le due società per lo scambio di prestiti. Operazione in chiusura, anche il nerazzurro (che voleva la Roma) sembra convinto ad accettare. Marotta porta a 20 milioni l’offerta per Eriksen che ieri Mourinho ha mandato in campo nella ripresa.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Inter-Eriksen, assalto finale! Politano verso Napoli, in ballo Llorente.