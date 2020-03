Anteprima giornali: Inter e Juventus a casa. Scontro in Serie A

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Rompete le righe. Rinvio senza data delle finali di coppe, Inter e Juventus a casa ma in Lega Serie A è scontro. Tra i grandi club si fa strada l’idea che il campionato non ripartirà, ma Napoli e Lazio non ci stanno. Dal Pino media: si può giocare fino al 30 luglio.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

La Serie A riparte da zero. Mentre diventa ufficiale il rinvio delle finali di Champions League ed Europa League, i club italiani pensano alla prossima ripresa delle attività: la linea comune è di rifare la preparazione con autentici ritiri in stile precampionato.