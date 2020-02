Anteprima giornali: Inter, Conte ricomincia da Eriksen! Marotta da Kumbulla

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, su “La Gazzetta dello Sport” e su “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter

CORRIERE DELLO SPORT

Domani in Bulgaria: Inter, Conte ricomincia da Eriksen! Il danese in campo dall’inizio contro il Ludogorets. Marotta continua l’assalto a Kumbulla per evitare aste con club inglesi e tedeschi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Niente sull’Inter in prima pagina.