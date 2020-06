Anteprima giornali: Inter, colpo Hakimi! Un treno a 36.5 km/h per Conte

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, su “La Gazzetta dello Sport” e su “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, colpo Hakimi: un treno per Conte! Marotta a un passo dal terzino del Borussia Dortmund, di proprietà Real Madrid.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Hakimi, turbo Inter! C’è già l’accordo col terzino che tocca i 36.5 km all’ora. Ha conquistato Conte nella sfida con il Borussia Dortmund: costa 45 milioni.

TUTTOSPORT

Inter, colpo Hakimi! Grande acquisto per Conte: 45 milioni al Real Madrid per l’esterno ora in prestito al Borussia Dortmund.