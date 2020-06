Anteprima giornali: Inter, Cavani dice no e sceglie altro. Due piani B

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

La Serie A spacca il calcio. La Serie B contro la Lega per il blocco di retrocessioni e promozioni. Vigorito esclusivo: «Pronto a tutto se fermano il Benevento». Il presidente del club che sta dominando il torneo si ribella: «Vogliono congelare la classifica in caso di stop? E allora niente qualificazione in Europa per chi pensa di averla meritata». Napoli-Inter, l’accelerata di Gattuso e Conte. La mano dei tecnici si avvertirà di più dopo lo 0-1 di San Siro. Decisivi gli attacchi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

Ahi Inter, Cavani dice no. Il Matador sceglie l’Atlético Madrid: dopo Mertens e Werner sfuma un altro obiettivo. Caccia alle alternative, da Aubameyang a Belotti.