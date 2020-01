Anteprima giornali: Inter-Cagliari oggi, ma Conte irrita i dirigenti. E Zhang?

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, su “La Gazzetta dello Sport” e su “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter

CORRIERE DELLO SPORT

Incredibile Conte, il mercato non va: “Non stiamo prendendo mezzo Real”. Inter a pranzo contro Nainggolan (12.30), ma l’allenatore non vuole creare illusioni per gli arrivi. – Andrea Ramazzotti: “E ora Zhang cosa dirà?”.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Core ‘ngrato! Oggi si gioca Inter-Cagliari, Conte irrita i dirigenti nerazzurri che hanno speso 130 milioni: “Non abbiamo preso mezzo Real”.