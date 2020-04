Anteprima giornali: Inter, il Barcellona offre Vidal per Lautaro Martinez?

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Allo sbando. L’Istituto Superiore di Sanità gela il calcio: «Contrari alla ripresa». Gravina furioso. Le frasi di Rezza scatenano l’inferno: sconcertata la FIGC, che sta lavorando alla ripartenza. Poi lo scienziato si corregge. Casarin: «Servono più sostituzioni». L’ex arbitro: «Ridurrebbero gli infortuni. Troppe gare ravvicinate». Inter, Lautaro Martinez in Barça. S’infiammano le trattative e prende forza il pressing catalano: pronti i centoundici milioni della clausola, nell’affare può entrare Vidal. Mercato, no della FIFA alla finestra unica. Regole e buon senso, così cambierà la Serie A. Quando si tornerà a giocare il mondo sarà diverso come diverso sarà lo sport.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Coppe d’agosto. Prima i campionati nazionali, poi la Champions League e l’Europa League. L’idea UEFA: in due settimane quarti, semifinali e finali in gara secca, a porte chiuse e in campo neutro. Coronavirus. Rezza (ISS) frena: «Io non darei l’OK per ripartire». Proposta Ranieri: «Campionato nell’anno solare». Progetto Giulini: «Va introdotto il tetto salariale».