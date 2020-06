Anteprima giornali: Inter, 4 anni di Suning. Lautaro Martinez, no a Firpo

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

«Nessuno in B». Sedici club contro le retrocessioni se la Serie A si ferma. Ribaltone in Lega Serie A: passa il documento di Cairo. Sampdoria, Torino e Udinese fanno approvare un ordine del giorno che congela la classifica. Ma l’ultima parola resta alla Federazione. Lazio no limits ma Juventus favorita. Le ultime dodici giornate giocate dagli statistici. Sarri da titolo al 72%, Inzaghi oltre le previsioni. Inter-Barcellona disfida Toro. Per Lautaro Martinez no a Firpo e soldi: solo la clausola.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.



TUTTOSPORT

Il Consiglio Federale boccerà la proposta. Blocco retrocessioni: è scontro Lega Serie A-FIGC. I club appoggiano il piano di Cairo in caso di stop per il virus: senza verdetti aritmeticamente emessi dal campo, lo scudetto non sarà assegnato e nessuno andrà in Serie B. Gravina: «Non passerà mai». Inter, l’anniversario. Suning, quattro anni: è ora di vincere. Il 6 giugno 2016 Zhang acquistava la società: grandi investimenti alla caccia di un titolo.