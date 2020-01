Anteprima giornali: Inter, c’è anche Castrovilli. Col Napoli non solo domani

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Tardelli si entusiasma per la volata scudetto a 4. Oggi straordinaria riapertura con Lazio e Roma. «Una cosa da urlo. La Lazio è molto forte, i giocatori di conoscono da anni. La Roma è piena di talenti, Pellegrini su tutti. Sarri scelta giusta, ma a Torino devi vincere. Conte in testa non è una sorpresa». Castrovilli piace a tutti, Inter e Napoli ci provano. Marotta e Giuntoli in pressing sulla Fiorentina: che fa muro.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Gattuso-Conte la prima volta. Domani sera Napoli-Inter. Il mercato delle punte, SPAL: conferme su Pinamonti.