Anteprima giornali: Inter, accordo per gli stipendi. Serie A in campo neutro?

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Scudetto in campo neutro. Il piano della Lega Serie A per il ritorno del campionato. In molte regioni la ripresa potrebbe essere più lenta, possibile il cambio sede di alcune partite. Caso stipendi: gli interisti pronti al dialogo. Ma Lega e AIC litigano sul mese di marzo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Brava Inter! Dopo la Juventus, anche il club di Zhang trova l’accordo con i giocatori per ridurre gli ingaggi. Taglio di circa venti milioni in due mesi. Riccardo Ferri: «Grazie a Marotta ho potuto aiutare Lodi e Bergamo».