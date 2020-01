Anteprima giornali: Inter, accelerata Eriksen! Giroud e Vidal si complicano

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Tiro alla fune. Big contro outsider: chi vince cambia il campionato. Si apre un weekend di calcio che lascerà il segno: Inzaghi, Fonseca e Gasperini sfidano l’egemonia del duo Conte-Sarri. La lotta per lo scudetto è appesa all’esito di Lazio-Napoli, Inter-Atalanta e Roma-Juventus. Se le capolista vincono, la corsa al titolo sarà una partita a due. Se invece cadono, tutto torna in gioco. Inter Giroud costa troppo, Vidal si complica. Il Chelsea libera la punta, ma spara alto. Caos allenatore al Barcellona, il cileno si allontana. Frenata pure su Young: Solskjaer lo blocca.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Via libera di Commisso. Inter e Juventus vanno in Chiesa. «Vorrei che Federico restasse, ma se vuole andarsene…» Per la prima volta il presidente della Fiorentina apre alla cessione del talento viola: le due regine del campionato si contendono il titolo d’inverno e si sfidano a tutto campo anche per Tonali. Mercato Inter. Eriksen per Conte: Marotta accelera.