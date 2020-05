Anteprima giornali: Icardi-PSG, sì Inter! Non solo Cavani, ma ora la Serie A

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Icardi-PSG, è fatta. L’Inter dice sì, trattativa in dirittura d’arrivo. Entro la fine della settimana le firme: Steven Zhang incasserà intorno ai sessanta milioni da reinvestire sul mercato. Non soltanto Cavani nel mirino: spunta Jovic, che il Real Madrid può dare anche in prestito. Facciamo 13. Oggi vertice con Spadafora per la data della ripresa. La FIGC e la Lega Serie A pronte a partire il 13 giugno con la Coppa Italia in chiaro per accontentare il ministro. In alternativa i recuperi. I calciatori: «Non si può giocare prima delle 18».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

Inter su Cunha, nuovo Lautaro Martinez. Una punta Jolly per Conte. Oggi l’incontro decisivo con il Ministro per lo Sport. Avvertimento del presidente FIGC Gravina: «Già persi cinquecento milioni, adesso giochiamo!»