Anteprima giornali: Icardi-Juventus e non via Inter. Serie A, quattro opzioni

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Olimpiadi rinvio, ma nel 2020. Il CIO ammette la possibilità di uno slittamento. Decisione entro quattro settimane: l’ipotesi di ottobre la più probabile. Un filo di speranza. In Italia calano per la prima volta contagi e morti, domani il calcio si ritrova per fissare date e strategie. Ripartenza a maggio (improbabile), a giugno (possibile), a luglio (realistica) o addirittura chiusura anticipata della stagione: ecco le quattro opzioni per il futuro della Serie A. E un’ipotesi: Coppa Italia ad agosto. Lotito frena, stop alla Lazio. Rinviata la ripresa degli allenamenti. Inzaghi avrebbe dovuto organizzare le sedute da giovedì, ieri la svolta: «Posticipiamo a data da destinarsi».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

Olimpiadi, il CIO discute il rinvio: 9-25 ottobre? Manovre bianconere, Icardi-Juventus (non via Inter, ndr). Il PSG ci sta: dateci Pjanic.